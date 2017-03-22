Эллен Дедженерес рассказала, как попала в больницу из-за двух стаканов вина

22 марта 2017 года, 07:10

Фото: AmericaRU.com

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Эллен Дедженерс (Ellen DeGeneres) призналась, как оказалась в отделении скорой помощи после двух бокалов вина. Она рассказала историю перед тем, как поприветствовать гостя на своем шоу.«У меня есть кое-что, что я хочу показать вам», - сказала Дедженерс, показывая гипс на руке. «Видите? Я сломала себе палец. Я знаю, о чем вы думаете: «Как можно вести шоу без безымянного пальца?!». Но я не позволю этой штуке сломать меня», - добавила она.Как оказалось, комик и ее жена Порша де Росси (Portia de Rossi) возвращались домой из гостей, и были почти у входной двери, когда на верхней ступеньке Дедженерес споткнулась. «Я расскажу вам, что случилось. Я выпила два бокала вина и упала. Я сразу поняла, что что-то не так с моим пальцем», - сказала Дедженерес. «Моя первая мысль была о том, что ничего страшного не произошло и Obamacare покроет это», - пошутила она.