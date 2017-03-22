Потеря веса не сделает вас счастливее, но сбалансированное питание - да

22 марта 2017 года, 06:53

Фото: AmericaRU.com

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Отойдите от весов - они не могут быть ключом к улучшению вашего психического здоровья. Несмотря на многочисленные исследования, которые показали, что избавление от пары килограммов сделает вас счастливее, новый эксперимент предполагает, что улучшение качества питания поможет улучшить психическое здоровье.Ученые обнаружили, что следование здоровому питанию связано как с пониженным риском развития депрессии, так и улучшением самочувствия при наличии состояния. Большинство участников имели избыточный вес и остались такими в конце 12-недельной программы. Однако, несмотря на то, что они не скинули лишнее, те, кто улучшил свой рацион, отметили значительное улучшение симптомов депрессии, а у одной трети произошла ремиссия депрессивного расстройства.Употребление фруктов, овощей и продуктов, богатых клетчаткой, может улучшить здоровье микрофлоры кишечника. Это, вероятно, уменьшит хроническое воспаление, которое является фактором риска развития депрессии, а также других хронических заболеваний. Кроме того, не стоит включать в рацион продукты, которые дают организму энергию, но не представляют практически никакой питательной ценности. Например, шоколада, тортов, чипсов и других закусок стоит избегать.