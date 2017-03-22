Потеря веса не сделает вас счастливее, но сбалансированное питание - да

Фото: AmericaRU.com
Ученые обнаружили, что следование здоровому питанию связано как с пониженным риском развития депрессии, так и улучшением самочувствия при наличии состояния. Большинство участников имели избыточный вес и остались такими в конце 12-недельной программы. Однако, несмотря на то, что они не скинули лишнее, те, кто улучшил свой рацион, отметили значительное улучшение симптомов депрессии, а у одной трети произошла ремиссия депрессивного расстройства.
Употребление фруктов, овощей и продуктов, богатых клетчаткой, может улучшить здоровье микрофлоры кишечника. Это, вероятно, уменьшит хроническое воспаление, которое является фактором риска развития депрессии, а также других хронических заболеваний. Кроме того, не стоит включать в рацион продукты, которые дают организму энергию, но не представляют практически никакой питательной ценности. Например, шоколада, тортов, чипсов и других закусок стоит избегать.
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