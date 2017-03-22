Коэффициент младенческой смертности в США снизился на 15 процентов

22 марта 2017 года, 06:37

Фото: AmericaRU.com

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Согласно докладу, представленному Центром по контролю и профилактике заболеваний, коэффициент младенческой смертности в Соединенных Штатах достиг нового минимума.С 2005 по 2014 год коэффициент младенческой смертности в США упал на 15 процентов, снизившись с 6,86 до 5,82 смертей на 1000 родившихся живыми. Синдром внезапной детской смерти, или СВДС, снизился на 29 процентов. "Это хорошая новость, но с другой стороны у нас впереди еще много работы", - сказал доктор Пол Джаррис (Paul Jarris).Наибольшее снижение СВДС было отмечено среди азиатов и жителей островов Тихого Океана – 21 процент. Однако среди индейцев или уроженцев Аляски не было статистически значимых изменений. Авторы доклада отмечают, что число случаев врожденных пороков развития, основной причины младенческой смертности, снизилось на 11 процентов. Смертность в результате преждевременных родов и низкой массы тела при рождении снизилась на 8 процентов. Кроме того, смертность в результате осложнений у матери упала на 7 процентов. Число смертей, вызванных непреднамеренными травмами, увеличилось на 11 процентов и составляет 29,2 процентов.