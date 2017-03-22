Яд смертельно опасного паука поможет предотвратить повреждения мозга, полученные в результате инсульта

22 марта 2017 года, 06:21

Фото: AmericaRU.com

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Исследователи случайно обнаружили средство, которое поможет предотвратить повреждения мозга, полученные в результате инсульта: яд одного из самых опасных пауков в мире.Укус австралийского воронкового водяного паука может убить человека за 15 минут, но безвредный компонент, найденный в яде, может защитить клетки мозга от повреждений, полученных в результате инсульта. Эффект наблюдался даже спустя несколько часов после кровоизлияния в мозг.Если компонент хорошо зарекомендует себя во время испытаний на людях, то он может стать первым препаратом, который доктора будут назначать тем, кто перенес инсульт. Специалисты Университета Квинсленда в Австралии провели эксперимент на крысах, которым искусственным образом провоцировали инсульт. Они обнаружили, что если через два часа после инсульта грызунам ввести белок Hi1, то 80 процентов поврежденных клеток мозга восстанавливаются.