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Яд смертельно опасного паука поможет предотвратить повреждения мозга, полученные в результате инсульта


Яд смертельно опасного паука поможет предотвратить повреждения мозга, полученные в результате инсульта
Фото: AmericaRU.com
Исследователи случайно обнаружили средство, которое поможет предотвратить повреждения мозга, полученные в результате инсульта: яд одного из самых опасных пауков в мире.

Укус австралийского воронкового водяного паука может убить человека за 15 минут, но безвредный компонент, найденный в яде, может защитить клетки мозга от повреждений, полученных в результате инсульта. Эффект наблюдался даже спустя несколько часов после кровоизлияния в мозг.

Если компонент хорошо зарекомендует себя во время испытаний на людях, то он может стать первым препаратом, который доктора будут назначать тем, кто перенес инсульт. Специалисты Университета Квинсленда в Австралии провели эксперимент на крысах, которым искусственным образом провоцировали инсульт. Они обнаружили, что если через два часа после инсульта грызунам ввести белок Hi1, то 80 процентов поврежденных клеток мозга восстанавливаются.
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