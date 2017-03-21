Влияет ли изменение климата на уровень заболеваемости диабетом?

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Теперь исследователи проанализировали возможную связь изменения климата с другой проблемой общественного здравоохранения - сахарным диабетом 2 типа. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «BMJ Open Diabetes Research & Care».
«Мы были удивлены масштабом эффекта. Повышение температуры окружающей среды на 1 градус по Цельсию только в США может привести к более чем 100 тысячам новых случаев диабета ежегодно», - сказала ведущий автор исследования Лизанна Блоу (Lisanne Blauw) из медицинского центра при Лейденском университете в Нидерландах. Однако исследование просто показало наличие связи между изменением климата и диабетом, но не доказало ее причинно-следственную связь. Среди факторов, вызывающих сахарный диабет 2 типа, можно назвать избыточный вес или ожирение.
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