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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВлияет ли изменение климата на уровень заболеваемости диабетом?
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Влияет ли изменение климата на уровень заболеваемости диабетом?


Влияет ли изменение климата на уровень заболеваемости диабетом?
Фото: AmericaRU.com
Ученые уже давно предупреждали, что повышение глобальных температур может повлиять на здоровье людей не самым положительным образом, потому что изменение климата связано со смертельными погодными явлениями, распространением инфекционных заболеваний и даже нехваткой продовольствия.

Теперь исследователи проанализировали возможную связь изменения климата с другой проблемой общественного здравоохранения - сахарным диабетом 2 типа. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «BMJ Open Diabetes Research & Care».

«Мы были удивлены масштабом эффекта. Повышение температуры окружающей среды на 1 градус по Цельсию только в США может привести к более чем 100 тысячам новых случаев диабета ежегодно», - сказала ведущий автор исследования Лизанна Блоу (Lisanne Blauw) из медицинского центра при Лейденском университете в Нидерландах. Однако исследование просто показало наличие связи между изменением климата и диабетом, но не доказало ее причинно-следственную связь. Среди факторов, вызывающих сахарный диабет 2 типа, можно назвать избыточный вес или ожирение.
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