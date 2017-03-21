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Главная страница → Раздел: В миреВ Таиланде умерла морская черепаха, проглотившая более 900 монет
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В Таиланде умерла морская черепаха, проглотившая более 900 монет


В Таиланде умерла морская черепаха, проглотившая более 900 монет
Фото: AmericaRU.com
В Таиланде черепаха, которая две недели назад перенесла семичасовую операцию по извлечению более 900 монет из желудка и кишечника, умерла от заражения крови.

25-летняя морская черепаха впала в кому после того, как в результате резкого сужения кишечника у нее случился заворот кишок. Тогда ветеринары провели еще одну операцию, но не смогли спасти животное.

Черепаха по кличке «Свинка-копилка» жила в общественном пруду в провинции Чонбури. Она ела монеты, которые туристы «на удачу» бросали в водоем. Когда ее обнаружили, то в желудке животного насчитывалось 915 монет, вес которых составил примерно пять килограмм. После извлечения денег черепаха чувствовала себя хорошо, но у нее развилось заражение крови, что, по словам ветеринаров, стало причиной смерти.
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