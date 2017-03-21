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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые нашли попугаев, которые умеют смеяться
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Ученые нашли попугаев, которые умеют смеяться


Ученые нашли попугаев, которые умеют смеяться
Фото: AmericaRU.com
Если вы увидите, что два человека смеются, то, скорее всего, вы будете улыбаться или смеяться вместе с ними, потому что смех заразителен. И теперь это утверждение справедливо в отношении не только людей, но и попугаев.

Кеа – вид диких крупных попугаев из Новой Зеландии – могут издавать звуки, которые сопоставимы с человеческим смехом, а также «заражать» положительными эмоциями других птиц. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Current Biology». Ученые обнаружили, что в то время как одни попугаи издавали особенные звуки, другие начали играть с объектами или начинали выполнять трюки в воздухе. Предыдущие исследования показали, что смех шимпанзе и крыс также может быть заразительным.

«Тот факт, что некоторые из птиц начали спонтанно играть, предполагает, что, подобно человеческому смеху, звуки попугаев оказали эмоциональное воздействие на сородичей, которые их услышали», - говорит ведущий автор исследования Рауль Швинг (Raoul Schwing) из Научно-исследовательского института Мессерли в Австрии.
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