Дональд Трамп в девятый раз станет дедушкой

21 марта 2017 года, 19:10

Фото: AmericaRU.com

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Эрик Трамп (Eric Trump) и его жена Лара Трамп (Lara Trump) заявили, что ожидают пополнения в семье. Пара ожидает появление своего первенца в сентябре. Мальчик станет девятым внуком президента Дональда Трампа (Donald Trump).«Я всегда хотела ребенка и знала, что в один день это произойдет. Эрик будет потрясающим отцом. Его племянники и племянницы любят проводить с ним время», - заявила Лара Трамп. Она добавила, что ее свекр был настолько взволнован радостным известием, что она опасалась, что он проговорится об этом на пресс-конференции. Имя будущему ребенку пока еще не выбрали.Дональд Трамп уже прокомментировал новость. «Я счастлив рассказать о том, что в сентябре у нас появится новый член семьи Трампов. Поздравляю вас, Эрик и Лара! Я очень рад за вас обоих», - написал он в своем Твиттере.