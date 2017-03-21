Дональд Трамп в девятый раз станет дедушкой

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«Я всегда хотела ребенка и знала, что в один день это произойдет. Эрик будет потрясающим отцом. Его племянники и племянницы любят проводить с ним время», - заявила Лара Трамп. Она добавила, что ее свекр был настолько взволнован радостным известием, что она опасалась, что он проговорится об этом на пресс-конференции. Имя будущему ребенку пока еще не выбрали.
Дональд Трамп уже прокомментировал новость. «Я счастлив рассказать о том, что в сентябре у нас появится новый член семьи Трампов. Поздравляю вас, Эрик и Лара! Я очень рад за вас обоих», - написал он в своем Твиттере.
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