Вуди Харрельсон бросил курить марихуану после 30 лет употребления наркотика

Фото: AmericaRU.com
По его словам, решение бросить привычку пришло после 30 лет вечеринок. Он также признался, что почувствовал, что наркотик мешает ему быть эмоционально доступным. Тем не менее, он не сказал о марихуане ничего плохого, назвав ее «великим наркотиком».
55-летний актер говорит, что он все еще употребляет алкоголь в умеренных количествах. В 1996 году в Кентукки Харрельсон был арестован за посадку семян конопли. Марихуана — психоактивное средство, получаемое из конопли. Конопля имеет более низкую концентрацию тетрагидроканнабинола, вещества, помогающего избавиться от пристрастия к более тяжелым наркотикам.
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