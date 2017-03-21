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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВуди Харрельсон бросил курить марихуану после 30 лет употребления наркотика
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Вуди Харрельсон бросил курить марихуану после 30 лет употребления наркотика


Вуди Харрельсон бросил курить марихуану после 30 лет употребления наркотика
Фото: AmericaRU.com
Актер Вуди Харрельсон (Woody Harrelson) отказался от употребления марихуаны после 30 лет употребления наркотика. Он, один из самых известных голливудских активистов за курение марихуаны в медицинских целях, почти год не курил «травку».

По его словам, решение бросить привычку пришло после 30 лет вечеринок. Он также признался, что почувствовал, что наркотик мешает ему быть эмоционально доступным. Тем не менее, он не сказал о марихуане ничего плохого, назвав ее «великим наркотиком».

55-летний актер говорит, что он все еще употребляет алкоголь в умеренных количествах. В 1996 году в Кентукки Харрельсон был арестован за посадку семян конопли. Марихуана — психоактивное средство, получаемое из конопли. Конопля имеет более низкую концентрацию тетрагидроканнабинола, вещества, помогающего избавиться от пристрастия к более тяжелым наркотикам.
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