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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине провели испытания боевых модулей Шквал и Стилет
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В Украине провели испытания боевых модулей «Шквал» и «Стилет»


В Украине провели испытания боевых модулей Шквал и Стилет
Фото: AmericaRU.com / ukroboronprom.com.ua
Украинцы провели успешные испытания двух новых боевых модулей, предназначенных для установки на БМП (боевые машины пехоты). Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Представители концерна отметили, что модули были разработаны «Житомирским бронетанковым заводом» для сил антитеррористических операций (АТО). «Боевой модуль "Шквал" оснащен 30-мм пушкой ЗТМ-1, автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также управляемым ракетным вооружением, которое предназначено для уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км. Боевой модуль "Стилет", со своей стороны, оснащен пушкой ЗТМ-2, усиленным бронированием и аналогичным комплектом вооружения», - рассказали украинцы, упомянув также, что оснастили оба модуля инновационными прицельными комплексами с лазерным дальномером и тепловизором, а также повышенной защитой и средствами маскировки.

«Во время испытаний специалисты… проанализировали точность, скорость и эффективность работы каждого боевого модуля», - сообщили в Укроборонпроме. Они отметили, что позже военные выберут один из этих модулей для установки на свои БМП.

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