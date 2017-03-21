В Украине провели испытания боевых модулей «Шквал» и «Стилет»

Фото: AmericaRU.com / ukroboronprom.com.ua
Представители концерна отметили, что модули были разработаны «Житомирским бронетанковым заводом» для сил антитеррористических операций (АТО). «Боевой модуль "Шквал" оснащен 30-мм пушкой ЗТМ-1, автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также управляемым ракетным вооружением, которое предназначено для уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км. Боевой модуль "Стилет", со своей стороны, оснащен пушкой ЗТМ-2, усиленным бронированием и аналогичным комплектом вооружения», - рассказали украинцы, упомянув также, что оснастили оба модуля инновационными прицельными комплексами с лазерным дальномером и тепловизором, а также повышенной защитой и средствами маскировки.
«Во время испытаний специалисты… проанализировали точность, скорость и эффективность работы каждого боевого модуля», - сообщили в Укроборонпроме. Они отметили, что позже военные выберут один из этих модулей для установки на свои БМП.
Читайте также: Украинскую Нацгвардию вооружили новейшими БТР.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В деле МН17 фигурируют 120 подозреваемых →
- 6 украинцев попали в список богатейших людей мира по версии Forbes →
- Порошенко хочет ликвидировать налоговую полицию Украины →
- Украинская молодёжь стала меньше курить →
- На Донбассе боевики атаковали опорные пункты украинской пехоты →
- Украина оказалась наименее счастливой страной Европы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111185
http://www.americaru.com/news/111185