Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:47 am | Чикаго 10:47 am | Сан-Франциско 8:47 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыДруг Дилана Руфа отправится в тюрьму за лжесвидетельствование
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Друг Дилана Руфа отправится в тюрьму за лжесвидетельствование


Друг Дилана Руфа отправится в тюрьму за лжесвидетельствование
Фото: AmericaRU.com
Единственный человек, которому Дилан Руф (Dylann Roof) признался в намерении напасть на прихожан церкви в Чарльстоне, отправится в тюрьму за дачу ложных показаний агентам ФБР.

Приговор Джоуи Мику (Joey Meek) вынесет тот же федеральный судья, который присутствовал на судебном разбирательстве Руфа и приговорил его к смертной казни за убийство девяти человек. Мику грозит тюремное заключение на срок от 27 до 33 месяцев.

По словам Мика, Руф поделился с ним своим расистским планом нападения на темнокожих прихожан церкви в ту ночь, когда они употребляли спиртное, наркотики и играли в видеоигры. Как заявили сотрудники правоохранительных органов, это было за неделю до массового убийства. Мик не был привлечен к ответственности за то, что не сообщил о планах Руфа. Вместо этого прокуратура заявила, что он дал ложные показания агентам ФБР, отрицая, что Руф рассказал о своем плане и просил товарищей не выдавать друга.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111183
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus