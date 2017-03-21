Друг Дилана Руфа отправится в тюрьму за лжесвидетельствование

21 марта 2017 года, 18:23

Фото: AmericaRU.com

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Единственный человек, которому Дилан Руф (Dylann Roof) признался в намерении напасть на прихожан церкви в Чарльстоне, отправится в тюрьму за дачу ложных показаний агентам ФБР.Приговор Джоуи Мику (Joey Meek) вынесет тот же федеральный судья, который присутствовал на судебном разбирательстве Руфа и приговорил его к смертной казни за убийство девяти человек. Мику грозит тюремное заключение на срок от 27 до 33 месяцев.По словам Мика, Руф поделился с ним своим расистским планом нападения на темнокожих прихожан церкви в ту ночь, когда они употребляли спиртное, наркотики и играли в видеоигры. Как заявили сотрудники правоохранительных органов, это было за неделю до массового убийства. Мик не был привлечен к ответственности за то, что не сообщил о планах Руфа. Вместо этого прокуратура заявила, что он дал ложные показания агентам ФБР, отрицая, что Руф рассказал о своем плане и просил товарищей не выдавать друга.