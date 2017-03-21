Полиция Теннесси продолжает поиски девочки-подростка, похищенной учителем

21 марта 2017 года, 18:01

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов до сих пор не установили местонахождение 15-летней девочки из Теннесси и ее бывшего учителя, который обвиняется в похищении ребенка, несмотря на сообщения сотен человек, заявивших, что видели преступника.50-летнего Тада Камминса (Tad Cummins), который преподавал риторику в средней школе Каллеоке, и его ученицу Элизабет Томас (Elizabeth Thomas), не видели больше недели, что натолкнуло полицию на мысль, что преступник может хорошо скрываться или отправился в другой штат. За помощь в поимке Камминса стражи порядка обещают награду в размере 1 тысячи долларов.Камминс и Томас пропали 13 марта, через несколько недель после того, как одна из школьниц сообщила, что видела, как они целовались. Полиция считает, что у похититель вооружен двумя пистолетами. Камминсу были предъявлены обвинения в похищении при отягчающих обстоятельствах и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.