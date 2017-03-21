В США заговорили о новых ограничениях для туристов из преимущественно мусульманских стран

21 марта 2017 года, 17:42

Фото: AmericaRU.com

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Пассажирам, путешествующим в Соединенные Штаты из 10 аэропортов в восьми преимущественно мусульманских странах, запрещается приносить на борт самолета ноутбуки, планшеты и другие портативные электронные устройства.Туристы могут перевозить устройства, но должны упаковать их должным образом и зарегистрировать. Новые правила вступают в силу с 25 марта, а их действие продлится, по меньшей мере, до 14 октября. Под ограничения попали пассажиры, прибывающие из Иордании, Египта, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Морокко и Катара.По словам высокопоставленных должностных лиц Министерства внутренней безопасности США, решение о введении правил было принято из-за растущей угрозы контрабанды взрывчатых веществ в портативных электронных устройствах. Ограничение распространяется на 10 международных аэропортов: Каира (Египет), Аммана (Иордания), Эль-Кувейта (Кувейт), Касабланки (Марокко), Абу-Даби и Дубая (ОАЭ), Дохи (Катар), Эр-Рияда и Джедды (Саудовская Аравия), а также Стамбула (Турция).