В США заговорили о новых ограничениях для туристов из преимущественно мусульманских стран

Фото: AmericaRU.com
Туристы могут перевозить устройства, но должны упаковать их должным образом и зарегистрировать. Новые правила вступают в силу с 25 марта, а их действие продлится, по меньшей мере, до 14 октября. Под ограничения попали пассажиры, прибывающие из Иордании, Египта, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Морокко и Катара.
По словам высокопоставленных должностных лиц Министерства внутренней безопасности США, решение о введении правил было принято из-за растущей угрозы контрабанды взрывчатых веществ в портативных электронных устройствах. Ограничение распространяется на 10 международных аэропортов: Каира (Египет), Аммана (Иордания), Эль-Кувейта (Кувейт), Касабланки (Марокко), Абу-Даби и Дубая (ОАЭ), Дохи (Катар), Эр-Рияда и Джедды (Саудовская Аравия), а также Стамбула (Турция).
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Иванка Трамп получит офис в Западном крыле Белого дома →
- ФБР и АНБ в Конгрессе рассказали о вмешательстве Кремля в выборы президента США →
- ФБР расследует связь Трампа с Россией →
- Эрик Трамп заявляет, что он больше не разговаривает с отцом →
- ВВС США сокращает ядерный арсенал →
- Рейтинг одобрения Трампа снизился до 37 процентов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111179
http://www.americaru.com/news/111179