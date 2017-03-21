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Главная страница → Раздел: ПолитикаИванка Трамп получит офис в Западном крыле Белого дома
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Иванка Трамп получит офис в Западном крыле Белого дома


Иванка Трамп получит офис в Западном крыле Белого дома
Фото: AmericaRU.com
Иванка Трамп (Ivanka Trump), дочь президента США Дональда Трампа (Donald Trump), займет кабинет в Западном крыле Белом доме, а также получит доступ к секретной информации, несмотря на то, что она не является государственным служащим.

С тех пор как Трамп вступил в должность, его старшая дочь часто появлялась в резиденции президента, где ее муж Джаред Кушнер (Jared Kushner) занимает должность старшего советника. Например, на прошлой неделе она присутствовала на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), что вызвало у общественности неоднозначную реакцию.

Джейми Горелик (Jamie Gorelick), адвокат и советник Иванки Трамп, заявил, что первая дочь не займет никакого официального поста в администрации президента и не будет получать зарплату. По его словам, она также будет следовать правилам, применяемым к государственным служащим.
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