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Главная страница → Раздел: УкраинаВ деле МН17 фигурируют 120 подозреваемых
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В деле МН17 фигурируют 120 подозреваемых


В деле МН17 фигурируют 120 подозреваемых
Фото: AmericaRU.com
Международная следственная группа подозревает 120 человек в причастности к крушению на Донбассе в 2014 году малайзийского пассажирского самолёта МН17. Об этом в интервью агентству Укринформ сообщил первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук.

«По результатам следствия мы установили 120 человек, которые фигурируют в деле сбивания Боинга», - заявил украинец, отметив, что к вынесению подозрений этим лицам будут привлечены все страны, которые участвуют в расследовании.

«Мы стремимся не просто вынести декларацию о причастности к этой трагедии чиновников Российской Федерации. Мы хотим, чтобы реальные люди понесли реальное наказание и были представлены в суде», - подчеркнул Сторожук.

Он также упомянул о сложностях с привлечением виновных в крушении МН17 к уголовной ответственности. «На сегодня определяется судебная юрисдикция в этом деле… Для Украины было бы лучше, чтобы слушания проходили в рамках международного трибунала или в национальном суде Нидерландов. Это нивелирует возможность Российской Федерации обвинять нас в ангажированности суда по этому делу», - сообщил замгенпркурора.

Как известно, малайзийский авиалайнер, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Кулуа-Лумпур (Малайзия), был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области около границы с Россией, на территории подконтрольной пророссийским боевикам. В авиакатастрофе погибли 298 человек, 83 из которых - дети. По данным международной следственной группы, самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М1» с оккупированной боевиками территории.

В сентябре 2016 года международная следственная группа обнародовала очередной отчёт по МН17. Согласно документу, установка, сбившая авиалайнер, была ввезена из России за несколько дней до трагедии, а после вывезена обратно.

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