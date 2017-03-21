6 украинцев попали в список богатейших людей мира по версии Forbes

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что в тройку лидеров рейтинга попали только американцы. Первое место досталось создателю компании Microsoft Биллу Гейтсу. Его состояние эксперты оценили аж в 86 миллиардов долларов. Вторую строку списка занял инвестор Уоррен Баффет (75,6 миллиардов долларов), а третье – основателю «Amazon.com» Джеффу Безосу (72,8 миллиардов долларов).
Что касается Украины, то в рейтинг Forbes удалось попасть только 6 её представителям. Большой отрыв от своих соотечественников продемонстрировал промышленник Ренат Ахметов. Он занял 359 место с достатком в 4,6 миллиарда долларов. Кроме него, в рейтинге были представлены также Геннадий Боголюбов (1468 место), Юрий Косюк и Константин Жеваго (разделили 1678 место), а также Игорь Коломойский и Виктор Пинчук (разделили 1795 место).
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