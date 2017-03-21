У Марса была одна большая луна, две крошечные появились позже

21 марта 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Сегодня у Красной планеты есть два небольших спутника, больше похожих на картофель, чем на луну - Фобос и Деймос. Их существование может рассказать сумасшедшую историю о Марсе: ученые считают, что раньше у Марса не было двух лун.Команда аспирантов университета Пердью разработала модель, чтобы выяснить, как сформировались луны Марса. И они пришли к необычному выводу: возможно, что в прошлом у планеты была собственная кольцевая система, и от нее остались лишь жалкие останки в виде Фобоса и Деймоса. Предполагается, что в сферу влияния планеты попал большой объект, который и стал источником появления спутников.«Мой аргумент в том, что Фобос не был создан в результате удара», - заявил автор исследования Эндрю Хессельброк (Andrew Hesselbrock) из университета Пердью. - Наибольшее влияние оказал, скорее всего, большой спутник, который вместо того, чтобы врезаться на Марс, просто разорвался на куски».Другими словами, Марс мог бы иметь довольно значительную луну, которая давно разорвалась на куски и создала кольцевую систему. Со временем эта система колец продолжала сжиматься и разваливаться под тяжестью гравитации Марса до сегодняшнего дня. Осталось только две крошечные луны - Фобос и Деймос.