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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко хочет ликвидировать налоговую полицию Украины
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Порошенко хочет ликвидировать налоговую полицию Украины


Порошенко хочет ликвидировать налоговую полицию Украины
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Совета регионального развития, призвал к ликвидации налоговой службы.

«Уже несколько десятков лет (в Украине – ред.) длится дискуссия о судьбе налоговой полиции», - заявил Порошенко, отметив коррумпированность данной структуры и те препятствия, которые она создаёт для бизнеса.

«Сейчас попытки найти компромисс, к сожалению, зашли в тупик. Уверен, пришло время принять решение и поставить точку. Моя прямая политическая воля состоит в том, что эту структуру – налоговую полицию – нужно ликвидировать», - констатировал украинский лидер.

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