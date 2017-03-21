Порошенко хочет ликвидировать налоговую полицию Украины

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Уже несколько десятков лет (в Украине – ред.) длится дискуссия о судьбе налоговой полиции», - заявил Порошенко, отметив коррумпированность данной структуры и те препятствия, которые она создаёт для бизнеса.
«Сейчас попытки найти компромисс, к сожалению, зашли в тупик. Уверен, пришло время принять решение и поставить точку. Моя прямая политическая воля состоит в том, что эту структуру – налоговую полицию – нужно ликвидировать», - констатировал украинский лидер.
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