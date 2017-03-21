После прихода Трампа к власти Стивен Хокинг чувствует себя нежеланным в Америке

21 марта 2017 года, 14:10

Фото: AmericaRU.com

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Противонаучная программа Дональда Трампа заставляет знаменитого физика Стивена Хокинга (Stephen Hawking) чувствовать себя нежеланным в США. Известный ученый говорит, что нападки Дональда Трампа на научное сообщество вселяют в него сомнения по поводу того, приветствуют ли его приезд в Америку.«У меня есть много друзей и коллег, и это место по-прежнему нравится мне - и нравится во многих отношениях. Но я боюсь, что мне могут быть не рады», - заявил Хокинг в интервью телеведущему Питу Моргану.Хокинг, который ранее характеризовал Трампа как «демагога», отметил, что Президент был «избран людьми, которые чувствовали себя лишенными прав правящей элитой в восстании против глобализации». Приоритет Трампа, добавил Хокинг, «будет состоять в удовлетворении этого электората, который не является ни либеральным, ни хорошо информированным». Кроме того, Трамп отрицает изменение климата, называет его «чушью» и «китайским обманом», а главный «защитник» природы Скотт Прюит насмехается над основной наукой о климате.На вопрос, какое сообщение он хотел бы передать Трампу, Хокинг сказал, что Президент должен заменить Скотта Прюитта у руля Агентства по защите окружающей среды. «Изменение климата - одна из величайших опасностей, с которыми мы сталкиваемся, и это то, что мы можем предотвратить», - сказал Хокинг.Ученый уже не первый раз выступает против Трампа. В мае он назвал Трампа «демагогом, который, похоже, обращается к наименьшему общему знаменателю». А в сентябре Хокинг был среди сотен ведущих ученых, которые в открытом письме предупредили, что президентство Трампа окажется катастрофическим для глобальных усилий против изменения климата.