Google Maps покажет, где припаркован автомобиль, и сколько времени осталось на счетчике

21 марта 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Последняя версия Google Maps (v9.49 beta) содержит инструмент, который поможет контролировать платную парковку. Мало того, что сервис будет показывает место, где припаркована машина, так еще будут предоставляться данные счетчика, сколько времени осталось до получения нового талона.Чтобы получить доступ к инструменту, необходимо нажать на синюю точку на карте, которая указывает текущее местоположение. Появится меню с возможностью пометить местоположение как место парковки. При нажатии этой опцию место парковки «запишется» на карте. Переход на дополнительную страницу позволит сохранить подробную информацию. На этой странице также можно добавлять заметки, где именно находится машина.Если точка парковки точно определена, можно установить лимит времени, который отсчитывает оставшееся время. Когда время истечет, появится уведомление, его можно отключать при желании. Если вы не вернетесь вовремя, таймер сообщит, сколько времени прошло с момента обнуления счетчика.