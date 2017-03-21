Украинская молодёжь стала меньше курить

Фото: AmericaRU.com
«Среди молодого населения уменьшается распространение курения, это мы наблюдаем, начиная с 90-х годов», - рассказала Андреева, отметив, что за последние 3 года количество молодых курильщиков сократилось на 26,7%.
С её слов, на сегодняшний день в Украине курят 40,3% мужчин и 12,8% женщин в возрасте от 18 до 30 лет.
Озвучив такие данные, Андреева призвала украинские власти продолжить и усилить борьбу с курением. «Срочно нужны более эффективные меры по контролю за табакокурением, дальнейшее повышение акцизов на табак и более тщательное регулирование применения табачных изделий», - заявила украинка.
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