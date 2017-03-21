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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинская молодёжь стала меньше курить
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Украинская молодёжь стала меньше курить


Украинская молодёжь стала меньше курить
Фото: AmericaRU.com
В Украине за последние несколько лет значительно уменьшилось количество курящих молодых граждан. Об этом сообщила глава журнала Тobacco Control and Public Health in Eastern Europe Татьяна Андреева, ссылаясь на опрос Киевского международного института социологии, передаёт Укринформ.

«Среди молодого населения уменьшается распространение курения, это мы наблюдаем, начиная с 90-х годов», - рассказала Андреева, отметив, что за последние 3 года количество молодых курильщиков сократилось на 26,7%.

С её слов, на сегодняшний день в Украине курят 40,3% мужчин и 12,8% женщин в возрасте от 18 до 30 лет.

Озвучив такие данные, Андреева призвала украинские власти продолжить и усилить борьбу с курением. «Срочно нужны более эффективные меры по контролю за табакокурением, дальнейшее повышение акцизов на табак и более тщательное регулирование применения табачных изделий», - заявила украинка.

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