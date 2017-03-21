Трамп стал беднее на миллиард долларов

21 марта 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Последний рейтинг журнала Forbes показал, что президентское кресло обошлось Дональду Трампу (Donald Trump) в 1 миллиард долларов. Именно на столько он стал беднее с марта прошлого года.Сегодня журнал Forbes оценивает собственный капитал президента в 3,5 миллиарда долларов. Таким образом, он оказался на 544 месте с мировом списке миллиардеров. В прошлом году собственный капитал Трампа оценивался изданием в 4,5 миллиарда, и он был на 336 месте в рейтинге. При этом Трамп является первым в истории США Президентом-миллиардером.Сыновья Трампа Эрик и Дональд-младший взяли весь семейный бизнес под свой контроль, когда их отец стал главой государства. Они пообещали «отделить организацию Трампа от президентства Трампа», хотя журнал отмечает, что «непонятно, действительно ли это происходит».