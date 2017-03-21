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В России школьница погибла из-за антиперспиранта


В России школьница погибла из-за антиперспиранта
Фото: AmericaRU.com
Трагическая история произошла в российском городе Дудинки. 13-летняя девочка из благополучной семьи погибла, надышавшись аэрозольным антиперсперантом «Nivea». Об этом сообщило управление СК России по Красноярскому краю.

«13-летняяя девушка, находясь в подъезде жилого дома в городе Дудинка, использовала антиперспирант марки «Nivea», путем вдыхания его содержимого, после чего выбежала из подъезда. На улице она упала на снег и потеряла сознание», - рассказали следователи, отметив, что прохожие сразу же вызвали девочке скорую помощь. К сожалению, школьница умерла, не дождавшись приезда врачей.

Сейчас следователи пытаются выяснить причины и обстоятельства случившейся трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родные и врачи погибшей девочки. На сегодняшний день известно, что школьница проживала в благополучной семье и положительно характеризуется.
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