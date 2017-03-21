Галь Гадот родила второго ребенка

Фото: AmericaRU.com
Информацию о рождении ребенка актриса сообщила в своем аккаунте в Instagram. 31-летняя актриса выложила черно-белые фото себя и мужа Ярона Версано, а также их дочери Алмы, которая родилась в 2011 году. На одном из снимков, сделанном со спины, Алма толкает коляску своей сестры, и семья, похоже, покидает больницу.
«Я чувствую полное благословение и благодарность за все Чудеса в моей жизни», - написала актриса.
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