Галь Гадот родила второго ребенка

21 марта 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Голливудская актриса Галь Гадот (Gal Gadot), исполнительница роли Чудо-женщины во вселенной DC Comics, родила второго ребенка. У звезды родилась девочка, которая получила имя Майа.Информацию о рождении ребенка актриса сообщила в своем аккаунте в Instagram. 31-летняя актриса выложила черно-белые фото себя и мужа Ярона Версано, а также их дочери Алмы, которая родилась в 2011 году. На одном из снимков, сделанном со спины, Алма толкает коляску своей сестры, и семья, похоже, покидает больницу.«Я чувствую полное благословение и благодарность за все Чудеса в моей жизни», - написала актриса.