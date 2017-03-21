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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесГаль Гадот родила второго ребенка
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Галь Гадот родила второго ребенка


Галь Гадот родила второго ребенка
Фото: AmericaRU.com
Голливудская актриса Галь Гадот (Gal Gadot), исполнительница роли Чудо-женщины во вселенной DC Comics, родила второго ребенка. У звезды родилась девочка, которая получила имя Майа.

Информацию о рождении ребенка актриса сообщила в своем аккаунте в Instagram. 31-летняя актриса выложила черно-белые фото себя и мужа Ярона Версано, а также их дочери Алмы, которая родилась в 2011 году. На одном из снимков, сделанном со спины, Алма толкает коляску своей сестры, и семья, похоже, покидает больницу.

«Я чувствую полное благословение и благодарность за все Чудеса в моей жизни», - написала актриса.
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