Ники Минаж побила рекорд Ареты Франклин

21 марта 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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Американская поп-певица Ники Минаж (Nicki Minaj) побила 40-летний рекорд легендарной Ареты Франклин. Три новые песни Минаж позволили ей получить 76 мест в Hot 100 хит-парада Billboard в общей сложности.Ники Минаж установилf новый рекорд по большинству хитов среди женщин-музыкантов в чарте Hot 100. Три новых песни Минаж «No Frauds» (номер 14), «Regret in Your Tears» ( номер 61) и «Changed It» (номер 71) попали в чарт в понедельник, в результате она стала обладательницей 76 горячих записей из 100.У Ареты Франклин было 73 записи из 100. Ее рекорд держался больше 40 лет.Несмотря на то, что у Минаж так много песен в хит-параде, она никогда не занимала первое место этого хит-парада. Арета Франклин становилась лучшей несколько раз.