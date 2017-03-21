Ники Минаж побила рекорд Ареты Франклин

Фото: AmericaRU.com
Ники Минаж установилf новый рекорд по большинству хитов среди женщин-музыкантов в чарте Hot 100. Три новых песни Минаж «No Frauds» (номер 14), «Regret in Your Tears» ( номер 61) и «Changed It» (номер 71) попали в чарт в понедельник, в результате она стала обладательницей 76 горячих записей из 100.
У Ареты Франклин было 73 записи из 100. Ее рекорд держался больше 40 лет.
Несмотря на то, что у Минаж так много песен в хит-параде, она никогда не занимала первое место этого хит-парада. Арета Франклин становилась лучшей несколько раз.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Галь Гадот родила второго ребенка →
- «Красавица и чудовище» собрал в американском прокате 170 миллионов долларов →
- Аманда Сейфрид тайно вышла замуж →
- Джеймс Ганн подтвердил выход третьего фильма о «Стражах Галактики» →
- Эмма Уотсон украли личные фотографии и выложили их в сеть →
- Warner Bros. считает, что «Матрица» требует перезагрузки →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111155
http://www.americaru.com/news/111155