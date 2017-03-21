Пережил век. Скончался знаменитый бизнесмен и филантроп Дэвид Рокфеллер

21 марта 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Легендарный американский банкир Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller), глава Chase Manhattan, умер на 101 году жизни. Он обладал огромным влиянием во всем мире. Он скончался в понедельник утром в своем доме в Покантико Хиллз, Нью-Йорк.Пресс-секретарь семьи Рокфеллеров Фрейзер П. Зейтель подтвердил факт смерти.Банк Chase Manhattan еще с 1970-х годов считался «банком Дэвида» хотя семье принадлежало всегда не больше 5% акций. Дэвид Рокфеллер оставил больше, чем просто большое наследство потомкам семьи. Его влияние ощущалось в Вашингтоне и заграничных столицах, в коридорах руководства Нью-Йорка и в художественных музеях, в великих университетах и государственных школах. Также он был большой силой в глобальных финансовых делах США и во внешней политике своей страны.Он был последним живым внуком Джона Д. Рокфеллера, магната, основателя Стандартной нефтяной компании XIX века, владельца состояния, которое сделало его первым миллиардером Америки. Его семья стала одним из самых богатых и могущественных кланов в истории страны. Дэвид Рокфеллер всю жизни прожил на верхушке элиты Восточного побережья, при этом он остался настоящим филантропом. Кроме того, он владел огромной коллекцией произведений искусства на уровне музеев – больше 15 тысяч артефактов, среди которых были и шедевры.