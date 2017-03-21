Ребенок случайно повесился в магазине Миннесоты

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел в субботу днем в «Again Thrift & More» в Манкато. Магазин принадлежит Minnesota Valley Action Council. Мальчика идентифицировали как Риу Пенья (Ryu Pena).
Мальчик, очевидно, пытался снять толстовку с капюшоном, которую он носил, и она зацепилась за вешалку, прикрепленную на стене. Когда мальчика нашли, он был еще жив. Скорая отвезла его в больницу, где он был признан мертвым. Члены семьи ребенка были в том же магазине. Полиция определила смерть как «трагический несчастный случай».
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Знаменитый боец War Machine избивал бывшую подругу-порноактрису и может провести в тюрьме всю жизнь →
- В Белом доме арестован человек, который угрожал «бомбой в багажнике» →
- Полиция Балтимора ищет подозреваемого в нападении с использованием зажигательных бомб →
- Самолет, приземлившийся в аэропорту Нью-Йорка, застрял в сугробе →
- Бывший учитель похитил 15-летнюю девочку →
- В Пенсильвании супруги превратили нигерийскую няню в рабыню →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111151
http://www.americaru.com/news/111151