Ребенок случайно повесился в магазине Миннесоты

21 марта 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

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В Манкато, штат Миннесота, 4-летний мальчик случайно повесился, оставшись один в раздевалке благотворительного магазина, сообщает местная полиция.Инцидент произошел в субботу днем в «Again Thrift & More» в Манкато. Магазин принадлежит Minnesota Valley Action Council. Мальчика идентифицировали как Риу Пенья (Ryu Pena).Мальчик, очевидно, пытался снять толстовку с капюшоном, которую он носил, и она зацепилась за вешалку, прикрепленную на стене. Когда мальчика нашли, он был еще жив. Скорая отвезла его в больницу, где он был признан мертвым. Члены семьи ребенка были в том же магазине. Полиция определила смерть как «трагический несчастный случай».