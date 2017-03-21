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Главная страница → Раздел: События/СкандалыРебенок случайно повесился в магазине Миннесоты
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Ребенок случайно повесился в магазине Миннесоты


Ребенок случайно повесился в магазине Миннесоты
Фото: AmericaRU.com
В Манкато, штат Миннесота, 4-летний мальчик случайно повесился, оставшись один в раздевалке благотворительного магазина, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в субботу днем в «Again Thrift & More» в Манкато. Магазин принадлежит Minnesota Valley Action Council. Мальчика идентифицировали как Риу Пенья (Ryu Pena).

Мальчик, очевидно, пытался снять толстовку с капюшоном, которую он носил, и она зацепилась за вешалку, прикрепленную на стене. Когда мальчика нашли, он был еще жив. Скорая отвезла его в больницу, где он был признан мертвым. Члены семьи ребенка были в том же магазине. Полиция определила смерть как «трагический несчастный случай».
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