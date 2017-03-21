Макрон заявил, что Франции не стоит сближаться с Россией

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В отличии от своей главной оппонентки – националистки Марин Ле Пен, высказавшейся за выход Франции из НАТО, – Макрон заявил о намерении сохранить нынешний курс Парижа на крепкое сотрудничество с США и НАТО. В отношении России он не был настолько благосклонен.
«У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете... Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой», - заявил бывший министр экономики Франции.
Примечательно, что зрители теледебатов посчитали «наиболее убедительным» именно Макрона. Ему отдали свои голоса 29% опрошенных, 20% получил Жан-Люк Меланшон, 19% - Марин Ле Пен.
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