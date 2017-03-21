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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗнаменитый боец War Machine избивал бывшую подругу-порноактрису и может провести в тюрьме всю жизнь
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Знаменитый боец War Machine избивал бывшую подругу-порноактрису и может провести в тюрьме всю жизнь


Знаменитый боец War Machine избивал бывшую подругу-порноактрису и может провести в тюрьме всю жизнь
Фото: AmericaRU.com
Суд Лас-Вегаса признал бывшего бойца без правил UFC и Bellator MMA по прозвищу War Machine виновным по 29 пунктам обвинениям в связи с избиением его бывшей подруги Кристи Мак (Christy Mack).

War Machine, урожденный Джон Коппенхавер (Jon Koppenhaver), был признан виновным по 29 из 34 пунктов обвинения, включая сексуальное насилие, похищение людей и принуждение. Коппенхавер может провести остаток жизни в тюрьме.

Присяжные провели два дня, обсуждая обвинения против Коппенхавера, который 8 августа 2014 года ворвался в дом Мак и напал на нее и ее бойфренда Кори Томаса, нанеся обоим серьезные увечья. Мак давала свидетельские показания 8 часов. Она заявила об избиении и изнасиловании Коппенхауэром за несколько месяцев до нападения на нее и Кори. «Теперь я должен отвезти тебя в пустыню и убить тебя», - так Коппенхавер угрожал бывшей подруге.

Мак обнародовала свои фото после нападения. У нее оказались сломанные зубы, переломанное ребро и сильно поврежденная печень.

35-летний Коппенхавер был арестован 18 августа 2014 года после 10 дней в бегах. Он заперся в гостиничном номере в Сими-Вэлли, штат Калифорния, и его смогли арестовать после того, как гость отеля вызвал полицию, поскольку постоялец попытался грубо приставать к женщине.
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