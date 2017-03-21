Женщина из Сан-Франциско умерла после употребления ядовитого чая

21 марта 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

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Жительница Сан-Франциско умерла, выпив чай, содержащий смертельный яд. Напиток она купила у торговца травами в китайском квартале Сан-Франциско, сообщили представители местного департаменте здравоохранения.Женщина, чье имя не разглашается, заболела через час после того, как попала чай в феврале, сообщает Рэйчел Каган (Rachael Kagan), пресс-секретарь департамента общественного здравоохранения Сан-Франциско. У 50-летней американки появилась сильная слабость и ненормальные сердечные ритмы, ей требовалась интенсивная терапия. Она умерла в субботу, заявила Каган.По данным департамента здравоохранения, пациенты приобрели чайные листья в Sun Wing Wo Trading Company в китайском квартале. Они купили различные смеси лечебных чаев с несколькими ингредиентами. Чаи были смешаны в магазине, сказали чиновники здравоохранения.Лабораторные исследования выявили в чай растительный токсин - аконит. Сейчас тестируются другие чайные смеси.