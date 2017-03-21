На Донбассе боевики атаковали опорные пункты украинской пехоты

Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
Боестолкновение произошло утром 20 марта. «В 9:30 в районе Водяного состоялось боевое столкновение с врагом… Противник понес значительные потери. По данным разведки - 8 наемников убиты, еще 16 - ранены», - рассказали украинцы, отметив, что сепаратисты на этом не успокоились.
«Впоследствии российские оккупанты применили тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерию калибра 152 и 122 мм», - уточнили в штабе АТО.
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