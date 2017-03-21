Продэмбарго обходится каждому россиянину более чем в 4 тысячи рублей в год

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«Наши эксперты провели оценку влияния на потребителей эмбарго, введенного Россией с лета 2014 г. в качестве ответной меры на санкции со стороны США и ЕС... В результате продуктового эмбарго цены санкционных товаров (из стран, под него не попавших) выросли в среднем на 3,0%, а цены несанкционных товаров – в целом на 2,9%», - говорится в докладе. Специалисты подчеркнули, что продуктовое эмбарго в среднем обошлось каждому россиянину в 4380 рублей в год.
«Наиболее сильное влияние санкции (эмбарго) имеют в первые 6–12 месяцев, а затем рост цен и падение объемов продукции сокращаются из-за изменений на товарных рынках. Это существенно с точки зрения политики импортозамещения: введение эмбарго дает преимущества производителям лишь на небольшое время, в дальнейшем его влияние на показатели рынка снижается. Если следовать этому анализу, то влияние эмбарго на цены и потребление в 2016 г. должно было сойти на нет либо сильно сократиться. Тем не менее в подавляющем большинстве российских регионов потребление, как и доходы населения, продолжало падать», - отметили авторы доклада.
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