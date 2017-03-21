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Главная страница → Раздел: ПолитикаФБР и АНБ в Конгрессе рассказали о вмешательстве Кремля в выборы президента США
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ФБР и АНБ в Конгрессе рассказали о вмешательстве Кремля в выборы президента США


ФБР и АНБ в Конгрессе рассказали о вмешательстве Кремля в выборы президента США
Фото: AmericaRU.com
Директоры ФБР и АНБ отчитались перед Конгрессом о расследовании вмешательства Кремля в выборы президента Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщило издание «NEWSru.com».

Публичные слушания состоялись в комитете по разведке палаты представителей Конгресса. На них Джеймс Коми (ФБР) и Майкл Роджерс (АНБ) поделились информацией с конгрессменами о хакерских атаках россиян на сервера в США, а также о тайных связях команды нынешнего президента Дональда Трампа с российскими властями.

«Министерство юстиции уполномочило меня подтвердить, что ФБР в рамках нашей контрразведывательной миссии расследует усилия российского правительства по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Это включает расследование любых связей между лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа, и российским правительством, а также вопрос о том, была ли какая-либо координация между предвыборным штабом и усилиями РФ», - заявил Коми. Он, ссылаясь на американское законодательство, отказался раскрывать детали расследования.

Помимо прочего, директор ФБР подтвердил сговор Кремля с организацией WikiLeaks, прославившейся публикациями секретных скандальных материалов из анонимных источников. Так, Коми назвал «попыткой замести следы» тот факт, что россияне передали WikiLeaks данные, похищенные при взломе Демократической партии США.

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