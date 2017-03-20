Антиоксиданты не помогут избавиться от деменции

20 марта 2017 года, 20:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/111137

Новое исследование показало, что пищевые добавки с антиоксидантами не помогают предотвратить деменцию, несмотря на предыдущие исследования, которые предполагали обратное.Исследователи проанализировали информацию более 7500 мужчин в возрасте от 60 лет и старше, которые в течение пяти лет ежедневно принимали добавки витамина Е, селен или плацебо. Витамин Е и селен являются антиоксидантами, которые могут предотвратить некоторые типы повреждения клеток. Ученые обнаружили, что уровень деменции был практически одинаковым как среди мужчин, принимавших добавки, так и среди тех, кто принимал плацебо. У примерно 4,5 процентов мужчин в каждой из четырех исследовательских групп, в том числе контрольной, развилась деменция.«Дополнительный прием витамина Е и селена не предотвратил слабоумия. Эти добавки не рекомендуются в качестве профилактики деменции», - говорят специалисты Университета Кентукки. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «JAMA Neurology».