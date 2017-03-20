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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАнтиоксиданты не помогут избавиться от деменции
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Антиоксиданты не помогут избавиться от деменции


Антиоксиданты не помогут избавиться от деменции
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что пищевые добавки с антиоксидантами не помогают предотвратить деменцию, несмотря на предыдущие исследования, которые предполагали обратное.

Исследователи проанализировали информацию более 7500 мужчин в возрасте от 60 лет и старше, которые в течение пяти лет ежедневно принимали добавки витамина Е, селен или плацебо. Витамин Е и селен являются антиоксидантами, которые могут предотвратить некоторые типы повреждения клеток. Ученые обнаружили, что уровень деменции был практически одинаковым как среди мужчин, принимавших добавки, так и среди тех, кто принимал плацебо. У примерно 4,5 процентов мужчин в каждой из четырех исследовательских групп, в том числе контрольной, развилась деменция.

«Дополнительный прием витамина Е и селена не предотвратил слабоумия. Эти добавки не рекомендуются в качестве профилактики деменции», - говорят специалисты Университета Кентукки. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «JAMA Neurology».
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