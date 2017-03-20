Ученые разработают трехмерную модель Титаника

Фото: AmericaRU.com
После этого эксперты OceanGate планируют задокументировать состояние и артефакты корабля, в то время как ученые начнут разработку трехмерной фотографической модели. Британский пассажирский лайнер - самый большой корабль своего времени - затонул после столкновения с айсбергом 15 апреля 1912 года. Титаник был 270 метров в длину и весил около 50 тысяч тонн.
Несмотря на то, что на момент ввода в эксплуатацию Титаник являлся самым большим судном в мире, он выглядел бы ничтожным по сравнению с сегодняшними круизными лайнерами. Титаник затонул в своем первом рейсе из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. В результате трагедии погибли более 1500 человек, среди которых были и самые богатые люди в мире.
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