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Ученые разработают трехмерную модель Титаника


Ученые разработают трехмерную модель Титаника
Фото: AmericaRU.com
Впервые с 2005 года исследователи планируют провести экспедицию на Титанике. В мае следующего года специалисты OceanGate Expeditions и Океанографического института Вудс-Холла отправятся в экспедицию из Ньюфаундленда, Канада, чтобы оценить состояние лайнера.

После этого эксперты OceanGate планируют задокументировать состояние и артефакты корабля, в то время как ученые начнут разработку трехмерной фотографической модели. Британский пассажирский лайнер - самый большой корабль своего времени - затонул после столкновения с айсбергом 15 апреля 1912 года. Титаник был 270 метров в длину и весил около 50 тысяч тонн.

Несмотря на то, что на момент ввода в эксплуатацию Титаник являлся самым большим судном в мире, он выглядел бы ничтожным по сравнению с сегодняшними круизными лайнерами. Титаник затонул в своем первом рейсе из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. В результате трагедии погибли более 1500 человек, среди которых были и самые богатые люди в мире.
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