ФБР расследует связь Трампа с Россией

20 марта 2017 года, 20:03

Фото: AmericaRU.com

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Директор ФБР Джеймс Коми (James Comey) подтвердил, что агентство расследует возможную связь кампании Дональда Трампа (Donald Trump) с российским правительством, а также вмешательство последнего в президентские выборы в США в 2016 году."Министерство юстиции уполномочило меня подтвердить информацию о том, что ФБР расследует попытки российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года. В ходе расследования будет изучен характер любых связей между людьми, связанными с кампанией Трампа и российским правительством", - сообщил Коми.Хотя это и неудивительно, но решение публично подтвердить факт проведения расследования возможного сговора между президентом США и иностранной державой стало потрясающим откровением. Коми заявил, что ФБР начало расследование в конце июля, и рассказал, что ведется проверка подозрений против Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). По его словам, специфика расследования, а также то, кто из должностных лиц кампании или администрации Трампа может находиться под наблюдением, обсуждаться не будут.