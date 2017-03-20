ФБР расследует связь Трампа с Россией

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"Министерство юстиции уполномочило меня подтвердить информацию о том, что ФБР расследует попытки российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года. В ходе расследования будет изучен характер любых связей между людьми, связанными с кампанией Трампа и российским правительством", - сообщил Коми.
Хотя это и неудивительно, но решение публично подтвердить факт проведения расследования возможного сговора между президентом США и иностранной державой стало потрясающим откровением. Коми заявил, что ФБР начало расследование в конце июля, и рассказал, что ведется проверка подозрений против Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). По его словам, специфика расследования, а также то, кто из должностных лиц кампании или администрации Трампа может находиться под наблюдением, обсуждаться не будут.
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