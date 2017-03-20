Украина оказалась наименее счастливой страной Европы

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что рейтинг приурочили к Международному дню счастья, который ежегодно празднуется 20 марта. При его составлении организация Sustainable Development Solutions Network учитывала несколько факторов, среди которых ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка граждан, доверие к властям, свобода принятия решений гражданами, а также их щедрость.
В пятёрку лидеров рейтинга вошли исключительно страны Европы: Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Последнее место– 155-е – досталось Центральноафриканской республике. Украина расположилась практически в конце списка – на 132 месте между Ганой (131-е) и Угандой (133-е). США заняли 14 строчку рейтинга, а Россия - 49-ю.
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В Ровно отделение полиции обстреляли из противотанковго гранатомёта →
- В 3-ю годовщину аннексии РФ организовала в Крыму уникальные военные учения →
- В «ДНР» создают свой вариант гитлеровского Фольксштурма, - ИС →
- Российские госбанки готовятся к продаже своих украинских «дочек» →
- В Украине пригрозили санкциями европейским политикам, ездившим в Крым →
- Москва анонсировала приезд в Крым 4 депутатов Европарламента →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111131
http://www.americaru.com/news/111131