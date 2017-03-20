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Украина оказалась наименее счастливой страной Европы


Украина оказалась наименее счастливой страной Европы
Фото: AmericaRU.com
В рейтинге счастливых стран мира, составленном по инициативе ООН, Украина заняла аж 132 место.

Отметим, что рейтинг приурочили к Международному дню счастья, который ежегодно празднуется 20 марта. При его составлении организация Sustainable Development Solutions Network учитывала несколько факторов, среди которых ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка граждан, доверие к властям, свобода принятия решений гражданами, а также их щедрость.

В пятёрку лидеров рейтинга вошли исключительно страны Европы: Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Последнее место– 155-е – досталось Центральноафриканской республике. Украина расположилась практически в конце списка – на 132 месте между Ганой (131-е) и Угандой (133-е). США заняли 14 строчку рейтинга, а Россия - 49-ю.

ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира.
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