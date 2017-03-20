В России экс-мер города гонялся с топором за журналистами

Фото: AmericaRU.com
«16 марта 2017 года в Ельце бывший мэр города, отказываясь от общения с журналистом федерального телеканала, повредил беспроводной микрофон, находившийся в руках у корреспондента, в результате чего причинил своими действиями материальный ущерб. После чего, демонстрируя металлический топор, угрожал расправой съемочной группе», - рассказали следователи, отметив, что причиной такой агрессии послужили вопросы журналистов об уголовных делах, в которых данный чиновник фигурирует.
В отношении Соковых было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, путем повреждения имущества, а также соединенное с угрозой применения насилия), предусматривающей 6 лет лишения свободы. Ведётся расследование.
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