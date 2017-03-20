В Ровно отделение полиции обстреляли из противотанковго гранатомёта

Фото: AmericaRU.com / rv.npu.gov.ua
«20 марта, около трех часов ночи на улице Степана Бандеры областного центра произошел взрыв, в результате которого была повреждена стена и крыша гаражного помещения Управление патрульной полиции в Ровно», - рассказали полицейские, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было», - уточнили в НП.
По данным полицейских, взрыв произошел в результате выстрела противотанкового миномёта, а именно РПГ- 22.
По данному факту было заведено уголовное дело. Для поимки преступника ввели план «Перехват».
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