Всемирный день здоровья рта: как правильно выбрать зубную щетку?

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Врачи напоминают, что зубную щетку нужно держать под углом 45 градусов к зубам и перемещать ее небольшим круговым движением, чтобы очистить каждый зуб. Чтобы удалить зубной налет, нужно аккуратно смахнуть зубную щетку с десны на кусающий край зубов. Также надо чистить внутренние поверхности зубов.
Хотите, чтобы ваши зубы были жемчужно-белыми? Врачи говорят, что процесс чистки зубов более важен, чем паста или другое средство. Необычные и дорогие зубные пасты не гарантируют лучшую гигиену полости рта, и дантисты не рекомендуют их.
Выбирать нужно щетки с мягкой щетиной, которая комфортно укладывается в руку. Рабочая часть щетки должна быть маленькой, чтобы удобно было добирать до всех зон. Нужно менять щетку каждые 3 месяца. Зубная паста должна включать фтор, другие добавки не так важны.
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