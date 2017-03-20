В маникюрном салоне Теннесси с полных клиенток брали больше денег за услуги

20 марта 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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Маникюрный салон в Теннесси стал объектом скандала, когда полные клиентки выяснили, что платили за услуги больше, чем худые.На стене салона появилась надпись, что женщины «размера плюс» должны платить более высокую цену. «Извините, но если у вас избыточный вес, педикюр будет стоить 45 долларов. Спасибо! », - гласила надпись.Клиентка Дешания Фергюсон (Deshania Ferguson), которая опубликовала фото этой надпись в социальных сетях, назвала эту меру «грубостью». Владелец салона Сан Нгуен заявил, что такую табличку он не размещал. Но отметил, что иногда здесь отказывают очень полным клиенткам в оказании услуг педикюра, потому что «техникам тяжело выполнять такую работу».Нгуен заявил, что полные клиентки сломали два специальных стула стоимостью 2,5 тысячи долларов.