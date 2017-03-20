В маникюрном салоне Теннесси с полных клиенток брали больше денег за услуги

Фото: AmericaRU.com
На стене салона появилась надпись, что женщины «размера плюс» должны платить более высокую цену. «Извините, но если у вас избыточный вес, педикюр будет стоить 45 долларов. Спасибо! », - гласила надпись.
Клиентка Дешания Фергюсон (Deshania Ferguson), которая опубликовала фото этой надпись в социальных сетях, назвала эту меру «грубостью». Владелец салона Сан Нгуен заявил, что такую табличку он не размещал. Но отметил, что иногда здесь отказывают очень полным клиенткам в оказании услуг педикюра, потому что «техникам тяжело выполнять такую работу».
Нгуен заявил, что полные клиентки сломали два специальных стула стоимостью 2,5 тысячи долларов.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Президент Uber Джефф Джонс ушел с поста →
- Disney выплатит 3,8 миллиона долларов за нарушение условий трудового кодекса →
- Uber создает специальный комфорт для водителей →
- Без пяти звезд. Netflix полностью меняет систему рейтинга →
- Ставки по ипотечным кредитам поднялись до самого высокого уровня →
- Теперь вы можете отправлять и получать деньги через Gmail →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111123
http://www.americaru.com/news/111123