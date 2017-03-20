Американец поехал в больницу с болью в желудке, а остался без руки и ног

Фото: AmericaRU.com
Кевин Брин сначала пожаловался на то, что он чувствует боль и усталость, его жена даже начала думать, что он просто пытается избавиться от семейных обязанностей. Через два дня, когда симптомы ухудшились и стали пугающими, поскольку у него появилась резкая резь в животе, он решил вызвать скорую. Американец даже не мог ходить.
Начальные анализы на стрептококки и грипп оказались отрицательными. Врачи отправили Брина домой с рецептом на лекарство от тошноты и обезболивающими таблетками. Но через двое суток мужчину вновь привезла скорая. Новые анализы выявили нетипичное заражение бактериями, которое стало причиной сложной операции по ампутации рук и ног.
Брин стал жертвой того редкого случая, когда стрептококковая инфекция перешла с горла в брюшную полость, и тело не справилось с болезнью.
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