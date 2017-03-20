«Волшебные острова» Титана на самом деле могут быть пузырями азота

20 марта 2017 года, 15:10

Фото: AmericaRU.com / NASA

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Самая большая луна Сатурна известна своими озерами метана и этана. Но иногда на поверхности Титана появляются и исчезают «волшебные острова», и ученые пытаются разгадать тайну этого феномена. Они предполагают, что на самом деле эти «острова» - это пузыри жидкого азота.Одной из самых странных загадок, связанных с Титаном, являются так называемые «волшебные острова», появившиеся в некоторых озерах и морях. Эти острова пойманы на некоторых фотографиях зонда Cassini NASA, но отсутствуют на других. Одна из гипотез, выдвинутых для объяснения этого феномена, заключается в том, что могут существовать большие области пузырей, которые могут прорываться и некоторое время держаться на поверхности озера.Исследователи Лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния, обнаружили, что условия поверхностных озер Титана могут способствовать образованию большого количества пузырей азота. Ученые обнаружили, что небольшие изменения температуры, давления и состава озер на Титане могут привести к тому, что азот внезапно отделяется от раствора. Это явление похоже на то, как открытие бутылки с содой вызывает внезапное выделение двуокиси углерода - прилив шипучих пузырьков.