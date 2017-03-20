США в рейтинге самых счастливых стран занимает 14 место

20 марта 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

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Согласно докладу агентства Организации Объединенных Наций, Норвегия является самым счастливым местом на планете. Таким образом, соседняя Дания, ранее признанная таким местом, перестала быть лидером.В «Докладе о мировом счастье» измеряется «субъективное благополучие» - насколько счастливы люди и почему. Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия составили пятерку лидеров, а Центральноафриканская Республика оказалась самой несчастной страной мира.Западная Европа и Северная Америка доминировали в верхней части таблицы, при этом США и Великобритания заняли 14 и 19 место соответственно.Доклад о мировом счастье был выпущен 20 марта и совпал с Международным днем счастья Организации Объединенных Наций.В докладе этого года также содержится глава под названием «Восстановление американского счастья», в которой анализируется, почему уровни счастья в Соединенных Штатах снижаются, несмотря на постоянно растущее экономическое улучшение. «Соединенные Штаты могут и должны обращать внимание на многогранный социальный кризис - растущее неравенство, коррупцию, изоляцию и недоверие, - а не сосредотачиваться исключительно или даже главным образом на экономическом росте», - считают авторы статьи.Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), директор Сети решений для устойчивого развития, опубликовавшей отчет, заявил, что политика президента Дональда Трампа, скорее всего, приведет к ухудшению ситуации.