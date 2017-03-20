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Президент Uber Джефф Джонс ушел с поста


Президент Uber Джефф Джонс ушел с поста
Фото: AmericaRU.com
Американская транспортная компания Uber Technologies Inc оказалась в хаосе после ухода президента Джеффа Джонса (Jeff Jones), специалиста по маркетингу.

Джонс уволился менее чем через семь месяцев после присоединения к компании в Сан-Франциско, заявили представители Uber в воскресенье. Сам Джонс отметил, что не может продолжать работу в качестве президента бизнеса,» с которым он несовместим».

«Я присоединился к Uber из-за своей миссии и задачи по созданию глобальных возможностей, которые помогли бы компании стать зрелой и процветать в долгосрочной перспективе. Однако убеждения и подход к руководству, которые близки мне, несовместимы с тем, что происходит в Uber», - заявил Джефф Джонс.

Роль Джонса была поставлена под вопрос после того, как Uber в начале этого месяца начал поиск главного операционного директора, чтобы помочь управлять компанией вместе с исполнительным директором Трэвисом Калаником. Он пришел в Uber из Target Corp, где он был главным директором по маркетингу, и ему приписывают успех модернизации бренда розничной торговли.
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