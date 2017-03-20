Эрик Трамп заявляет, что он больше не разговаривает с отцом

Фото: AmericaRU.com
«Я скучаю по нему, честно», - сказал Эрик Трамп в интервью программы «Sunday Morning Futures» канала Fox News. Он отметил, что ранее отец посылал ему заметки на листках, оставлял отзывы о проектах. Теперь даже такое общение прекратилось.
Кроме того, он отметил, что его отец провел правильное разделение бизнеса и государства. «Это было невероятно важно для него. Это невероятно важно для меня», - подчеркнул он.
С тех пор, как Дональд Трамп стал лидером свободного мира, отец-миллиардер покинул семейных бизнес, оставив его в руках двух старших сыновей , а дочь Иванка переехала в Вашингтон, где ее муж Джаред Кушнер работает на Президента.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- ВВС США сокращает ядерный арсенал →
- Рейтинг одобрения Трампа снизился до 37 процентов →
- На Гавайях судья приостановил новый иммиграционный запрет Трампа →
- Госсекретарь США заявил, что дипломатия с Северной Кореей «провалилась»; Пхеньян предупреждает о войне →
- Более 60% американцев хотят расследования связей Трампа с Кремлём →
- Шон Спайсер предположил, что Обама использовал британскую разведку, чтобы шпионить за Трампом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111113
http://www.americaru.com/news/111113