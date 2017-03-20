Эрик Трамп заявляет, что он больше не разговаривает с отцом

20 марта 2017 года, 14:35

Фото: AmericaRU.com

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Еще один сын Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Эрик, как и Дональд-младший, заявляет, что больше не общается со своим отцом.«Я скучаю по нему, честно», - сказал Эрик Трамп в интервью программы «Sunday Morning Futures» канала Fox News. Он отметил, что ранее отец посылал ему заметки на листках, оставлял отзывы о проектах. Теперь даже такое общение прекратилось.Кроме того, он отметил, что его отец провел правильное разделение бизнеса и государства. «Это было невероятно важно для него. Это невероятно важно для меня», - подчеркнул он.С тех пор, как Дональд Трамп стал лидером свободного мира, отец-миллиардер покинул семейных бизнес, оставив его в руках двух старших сыновей , а дочь Иванка переехала в Вашингтон, где ее муж Джаред Кушнер работает на Президента.