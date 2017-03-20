Умер самый «нью-йоркский» колумнист Джимми Бреслин

20 марта 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Джимми Бреслин, легендарный обозреватель газеты New York City, умер на 88 году жизни. Он скончался в своем доме на Манхэттене.Джимми Бреслин был, по сути, свидетелем и хронистом XX века в Америке. Более 50 лет жизни он писал о самом актуальном, уничтожал могущество сильных и отстаивал права слабых. Он владел жестким слогом и имел острое чувство юмора. Последние годы жизни он продолжал писать, хотя мог нажимать на кнопки клавиатуры только двумя пальцами.Джимми Бреслин был победителем Пулитцеровской премии 1986 года за комментарии. Он также работал в таких изданиях, как New York Daily News, New York Herald Tribune, Newsday.