Умер самый «нью-йоркский» колумнист Джимми Бреслин

Фото: AmericaRU.com
Джимми Бреслин был, по сути, свидетелем и хронистом XX века в Америке. Более 50 лет жизни он писал о самом актуальном, уничтожал могущество сильных и отстаивал права слабых. Он владел жестким слогом и имел острое чувство юмора. Последние годы жизни он продолжал писать, хотя мог нажимать на кнопки клавиатуры только двумя пальцами.
Джимми Бреслин был победителем Пулитцеровской премии 1986 года за комментарии. Он также работал в таких изданиях, как New York Daily News, New York Herald Tribune, Newsday.
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
- Умер легендарный музыкант Чак Берри →
- Умерла автор детских фильмов и книг Эми Краузе Розенталь →
- Томас Старлз, отец трансплантации органов, скончался в возрасте 90 лет →
- В возрасте 36 лет умер актер Нил Финглетон, сыгравший великана в «Игре престолов» →
- Голливудский актер Билл Пэкстон скончался на 62-м году жизни →
- Нобелевский лауреат по экономике Кеннет Эрроу умер в возрасте 95 лет →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111111
http://www.americaru.com/news/111111