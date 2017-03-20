ВВС США сокращает ядерный арсенал

20 марта 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Пока Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) собирается наращивать ядерный потенциал страны, ВВС Соединенных Штатов сокращает запасы атомного оружия, как это было запланировано ранее.Военно-воздушные силы постепенно сокращают свои запасы ядерных ракет наземного базирования в рамках плана по соблюдению договора о контроле над вооружениями с Россией, который был заключен Бараком Обамой. Сокращения приближаются к завершению, несмотря на аргументы Президента Дональда Трампа о том, что договор дает Москве несправедливое преимущество в ядерной гонке.Количество межконтинентальных баллистических ракет было сокращено до 400. Последний этап уменьшения числа ракет Minuteman 3 состоится в апреле, и арсенал МБР станет минимальным с 1960-х годов.В 2014 году администрация Президента Барака Обамы объявила о планируемом сокращении ракет с целью приведения общих ядерных сил, включая бомбардировщики и ядерные подводные лодки, к новому соглашению с РФ. Обе страны должны соблюдать рамки договора до февраля 2018 года.