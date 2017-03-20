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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Белом доме арестован человек, который угрожал бомбой в багажнике
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В Белом доме арестован человек, который угрожал «бомбой в багажнике»


В Белом доме арестован человек, который угрожал бомбой в багажнике
Фото: AmericaRU.com
Агенты секретной службы Белого дома арестовали мужчину, который на контрольно-пропускном пункте резиденции Президента США заявил, что у него в багажнике есть бомба.

Американец подъехал на КПП возле Белого дома и сказал, что у него есть бомба. Также он что-то сжимал в руке. После его ареста уровень безопасности здания был повышен. Президент Трамп проводил выходные в своем имении в Палм-Бич, штат Флорида, и отсутствовал в официальной резиденции.

Попытка нападения произошла через несколько дней после того, как человек пробрался на территорию Белого дома. Злоумышленник бродил по территории, и его заметили только через 17 минут.
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