В Белом доме арестован человек, который угрожал «бомбой в багажнике»

Фото: AmericaRU.com
Американец подъехал на КПП возле Белого дома и сказал, что у него есть бомба. Также он что-то сжимал в руке. После его ареста уровень безопасности здания был повышен. Президент Трамп проводил выходные в своем имении в Палм-Бич, штат Флорида, и отсутствовал в официальной резиденции.
Попытка нападения произошла через несколько дней после того, как человек пробрался на территорию Белого дома. Злоумышленник бродил по территории, и его заметили только через 17 минут.
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