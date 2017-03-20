В 3-ю годовщину аннексии РФ организовала в Крыму уникальные военные учения

Фото: AmericaRU.com
Он отметил, что в ходе учений на аннексированный полуостров будут подняты по тревоге и переброшены аж три соединения вместе с вооружением и техникой, что является уникальным случаем в истории российской армии. «В ходе практического розыгрыша десантники отработают различные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота. Затем при поддержке самолетов Воздушно-космических сил они завершат уничтожение противника в глубине территории полуострова, после чего перейдут к обороне важных рубежей и районов», - рассказал военный.
Он также уточнил, что всего в маневрах будут участвовать аж 2,5 тысячи военнослужащих и 600 единиц боевой техники.
Читайте также: Россия перекинула в Крым 6 ядерных боеголовок.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В «ДНР» создают свой вариант гитлеровского Фольксштурма, - ИС →
- Российские госбанки готовятся к продаже своих украинских «дочек» →
- В Украине пригрозили санкциями европейским политикам, ездившим в Крым →
- Москва анонсировала приезд в Крым 4 депутатов Европарламента →
- Еврокомиссия согласилась дать Украине ещё €600 миллионов →
- Украина передала в Гаагу 300 секретных томов об агрессии России →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111105
http://www.americaru.com/news/111105