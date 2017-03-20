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Главная страница → Раздел: УкраинаВ 3-ю годовщину аннексии РФ организовала в Крыму уникальные военные учения
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В 3-ю годовщину аннексии РФ организовала в Крыму уникальные военные учения


В 3-ю годовщину аннексии РФ организовала в Крыму уникальные военные учения
Фото: AmericaRU.com
Россияне устроили в аннексированном Крыму масштабные военные учения с привлечением Воздушно-десантных и Воздушно-космических войск, а также Черноморского флота РФ. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на командующего ВДВ ВС РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Он отметил, что в ходе учений на аннексированный полуостров будут подняты по тревоге и переброшены аж три соединения вместе с вооружением и техникой, что является уникальным случаем в истории российской армии. «В ходе практического розыгрыша десантники отработают различные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота. Затем при поддержке самолетов Воздушно-космических сил они завершат уничтожение противника в глубине территории полуострова, после чего перейдут к обороне важных рубежей и районов», - рассказал военный.

Он также уточнил, что всего в маневрах будут участвовать аж 2,5 тысячи военнослужащих и 600 единиц боевой техники.

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